Селфи на крыше поезда: в Чернигове школьница попала в реанимацию

Фото: cn.npu.gov.ua

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По данным полиции, 13-летняя девочка ради развлечения залезла на крышу вагона: ее ударило током, девочка получила ожоги 30% тела

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В Чернигове 13-летняя школьница попала в реанимацию из-за попытки сделать селфи на крыше вагона поезда. Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУНП в области.

Инцидент произошел во время прогулки девушки вместе с тремя сверстниками по железнодорожным путям. Школьница ради развлечения залезла на крышу вагона. Прогремел громкий хлопок -девочку ударило электрическим током и она упала.

Фото: cn.npu.gov.ua

Восьмиклассница получила ожоги 30% тела: ее госпитализировали. Медики диагностировали ожоги I-III степени, ожоговый шок II степени.

1 июня подобный случай произошел с пятиклассником в Житомирской области. 10-летнего мальчика ударило током на крыше грузового электропоезда, когда он пытался сделать фотографию, нашел его работник железной дороги около 22:00 и вызвал скорую. Школьник был госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимационное отделение Коростенской больницы. Он получил термические ожоги 40% тела.