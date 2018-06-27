Украинские моряки вернулись из Греции через 1,5 года ареста судна

Судно RS 300 97 (скриншот из видеозаписи)

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По словам главы МИД Павла Климкина, шестеро украинских моряков судна RS 300-97 более полутора лет находились под запретом выезда из Греции

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Шесть украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись сегодня ночью в Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter.

"Длительная, сложная, но результативная работа консулов. Работаем, чтобы другие также вернулись к своим родным и близким", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Судно RS 300 97 с было задержано в ноябре 2016 года.

Греческие власти утверждают, что корабль находился в неудовлетворительном техническим состоянии. Кроме того, они хотели выяснить происхождение груза сигарет. RS-300 № 97 было отбуксировано в порт Палеохора Ханьи на Крите. Экипаж состоял из семи украинских моряков.

Ранее сообщалось, что в Нигерии на швейцарском танкере San Padre Pio арестовали 16 членов экипажа. Их обвиняют в незаконной торговле топливом.