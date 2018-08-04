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04.08.2018, 14:22

Смертельное ДТП в Херсонской области: военкома лишили звания

Смертельное ДТП в Херсонской области: военкома лишили звания - Фото
Фото: ВСУ

В ВСУ сообщили, что офицер, который вероятно сел за руль в состоянии опьянения, опозорил Вооруженные Силы

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Военного комиссара, который вчера в Чаплинке Херсоонской области насмерть сбил супружескую пару, лишили воиского звания. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"Сев за руль в нетрезвом состоянии этот офицер в своем лице опозорил Вооруженные Силы Украины и потерял свою честь не только как офицер, но и как человек", - говорится в сообщении. 

43-летний уже бывший комиссар на "шестерке" сбил насмерть супругов, у которых остались двое несовершеннолетних детей. По информации прокуратуры, водитель был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 

Открыто дело при процессуальном руководстве военной прокурораты Херсонского гарнизона управления Нацполиции. 

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Теги: ВСУ, Херсонская область, смертельное дтп, военный комиссар
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