Смертельное ДТП в Херсонской области: военкома лишили звания

Фото: ВСУ

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В ВСУ сообщили, что офицер, который вероятно сел за руль в состоянии опьянения, опозорил Вооруженные Силы

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Военного комиссара, который вчера в Чаплинке Херсоонской области насмерть сбил супружескую пару, лишили воиского звания. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"Сев за руль в нетрезвом состоянии этот офицер в своем лице опозорил Вооруженные Силы Украины и потерял свою честь не только как офицер, но и как человек", - говорится в сообщении.

43-летний уже бывший комиссар на "шестерке" сбил насмерть супругов, у которых остались двое несовершеннолетних детей. По информации прокуратуры, водитель был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Открыто дело при процессуальном руководстве военной прокурораты Херсонского гарнизона управления Нацполиции.