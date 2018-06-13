Спасатели показали последствия непогоды на Буковине: фото

Фото: zk.dsns.gov.ua

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Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются

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На Буковине в результате непогоды без света остаются 48 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

"Из них 27 частично, повреждены 25 ВЛ-10 кВ, из них девять - частично обесточены 516 ТП в Герцаевском, Глыбокском, Новоселицком, Кицманском, Сторожинецком районах области и Черновцах", - отметили в пресс-службе.

Сильный ветер повредил кровли домов, автомобили, оставил поваленные деревья.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.



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По данным спасателей, жертв и травмированных в результате непогоды нет.

12 июня в Закарпатской области из-за сильных ливней с градом и ветром повреждены кровли 182 жилых домов.