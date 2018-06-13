Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.06.2018, 12:35

Спасатели показали последствия непогоды на Буковине: фото

Спасатели показали последствия непогоды на Буковине: фото - Фото
Фото: zk.dsns.gov.ua

Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются

Реклама
Реклама

На Буковине в результате непогоды без света остаются 48 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

"Из них 27 частично, повреждены 25 ВЛ-10 кВ, из них девять - частично обесточены 516 ТП в Герцаевском, Глыбокском, Новоселицком, Кицманском, Сторожинецком районах области и Черновцах", - отметили в пресс-службе.

Сильный ветер повредил кровли домов, автомобили, оставил поваленные деревья.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Читайте также: Из-за непогоды в Украине без света 238 населенных пунктов - ГСЧС

По данным спасателей, жертв и травмированных в результате непогоды нет.

12 июня в Закарпатской области из-за сильных ливней с градом и ветром повреждены кровли 182 жилых домов.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ГСЧС, буковина, град, непогода
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Из-за непогоды в Украине без света 238 населенных пунктов - ГСЧС
Происшествия Из-за непогоды в Украине без света 238 населенных пунктов - ГСЧС
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: грозы, град и шквалы
Общество Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: грозы, град и шквалы
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 