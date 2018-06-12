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12.06.2018, 11:37

Спецслужбы РФ готовят провокации для срыва автокефалии - ИС

Спецслужбы РФ готовят провокации для срыва автокефалии - ИС - Фото
ФСБ (фото - сайт боевиков в Донбассе)

По данным группы военных экспертов, конфликты между прихожанами планируется использовать для дестабилизации социально-политической обстановки в стране

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Российские спецслужбы, используя "пятую колонну", готовят провокации с целью сорвать создание украинской автокефалии. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

По информации ИС, в АП РФ, в контексте перспективы предоставления Вселенским Патриархом томоса об автокефалии Украинской православной церкви, в ближайшее время принято решение активизировать подготовительные мероприятия для дальнейшего проведения деструктивных действий уже на этапе создания и становления Украинской единой поместной церкви.

"Используя возможности российских спецслужб (ФСБ и СВР РФ, - ред.) и "пятой колонны" в Украине, планируется активизировать центробежные силы, а также генерировать и подогревать внутренние конфликтные ситуации в этом процессе, в том числе в гражданском обществе", - отмечается в сообщении.

Военные эксперты отметили, что конфликты между прихожанами (сторонниками и противниками Украинской единой поместной церкви, - ред.) также планируется использовать для дестабилизации социально-политической обстановки в Украине в осенне-зимний период.

"На чем будет играть соответствующее пророссийское крыло, и формирование соответствующего фона - противостояние в Украине на религиозной основе. На данном этапе СВР РФ будет продолжать мероприятия, направленные на подрыв авторитета и влияния Вселенского Патриарха Варфоломея", - подчеркивается в сообщении.

31 мая 2018 года сообщалось, что Украинская поместная православная церковь может получить автокефалию в июле 2018 года. 

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Теги: автокефалия, ис, провокации, Вселенский Патриарх Варфоломей
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