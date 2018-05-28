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28.05.2018, 19:50

Стало известно местонахождение военного 30-й мехбригады ВСУ

Стало известно местонахождение военного 30-й мехбригады ВСУ - Фото
Фото: пресс-центр Минобороны

По данным подразделения, 19-летний военный жив, но о, согласно предварительно полученной информации, находится во вражеском плену

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Из открытых источников информации стало известно местонахождение военнослужащего 30-й отдельной Новоград-Волынской Ровенской мехбригады ВСУ.

"Самое главное, что он жив, но, согласно предварительно полученной информации, находится во вражеском плену", - сообщается на странице подразделения в Facebook.

Из видео допроса военнослужащего ВСУ можно сделать вывод, что вренный подвергся тяжелому психологическому воздействия, находится в стрессовом состоянии, говорит сбивчиво, имеет изможденный вид, вероятно, из-за длительного отсутствия сна, или физические пытки.

Тот факт, что военный говорит об абсолютном отсутствии российских войск на территории Украины указывает на то, что с 19-летним парнем поработали представители российских спецслужб.

Заявления, которые был вынужден сделать военнопленный - это попытка российских пропагандистов убедить украинское и мировое сообщество в отсутствии оккупационных войск РФ на временно неподконтрольной территории Украины.

"Оккупация Россией украинского Крыма, четыре года боевых действий, сотни убитых россиян, десятки пленных военнослужащих российской армии, завезенные из РФ сотни танков, тысячи артиллерийских систем и сотни тысяч тонн горючего и боеприпасов к ним - более чем красноречивое доказательство агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Командование бригады обещает сделать все возможное для освобождения военнослужащего из плена и возвращения его в семью.

24 мая в зоне боевых действий пропал военный 30-й мехбригады ВСУ.

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Теги: военный, 30-я мехбригада ВСУ, плен, ВСУ
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