Столкновения под Радой: задержанным протестующим грозит тюрьма

Столкновения под Верховной Радой 19 июня 2018 года (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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По факту стычек у здания парламента, имевших место 19 июня, открыты два уголовных производства

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По факту вчерашних столкновений под Верховной Радой правоохранители открыли два уголовных производства; двум задержанным протестующим в случае доказательства их вина грозит тюремное заключение. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Одно дело – по ч. 2 ст. 345 УК (угроза или насилие против правоохранителя; до пяти лет тюрьмы) – открыто против 26-летнего жителя Днепропетровской области, который, по версии следствия, применил против полицейских газовый баллончик. В результате правоохранители получили химические ожоги глаз, заявляют в полиции.

Второе производство – по ч. 2 ст. 342 УК (сопротивление правоохранителю; до двух лет тюрьмы) – расследуется против 49-летнего уроженца Кировоградской области, который якобы оказывал сопротивление полицейским.

В ближайшее время прокуроры будут просить суд избрать задержанным меру пресечения.

19 июня 2018 года у стен Верховной Рады проходил митинг ветеранов войны в Афганистане, шахтеров и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В один момент протестующие прорвали полицейский кордон, в ответ на это правоохранители применили слезоточивый газ.

По данным полиции, в столкновениях пострадали восемь правоохранителей и трое гражданских, двоих протестующих задержали.