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Боты:
12.09.2018, 06:59

Стрельба на элеваторе под Харьковом: задержали 53 человека - фото

Стрельба на элеваторе под Харьковом: задержали 53 человека - фото - Фото
Фото: Нацполиция

Неизвестные пытались проникнуть на территорию элеватора, произошел конфликт с местными жителями, решать который приехали спецназначенцы

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В результате конфликта и стрельбы на элеваторе в селе Занки Харьковской области задержаны около 50 человек. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев

Изъято оружие, а также балаклавы, бронежилеты, дубинки. 

В местной полиции уточнили, что в результате конфликта с применением травматического оружия и газового балончика пострадали семь человек, один из которых сотрудник районной полиции. Всех доставили в местную больницу. 

Конфликт разрешали силы спецназначенцев харьковского КОРД, батальона полиции особого назначения и батальона патрульной службы особого назначения "Харьков". 

Как уточнил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, были задержаны 53 человека, из них 22 принимали активное участие в столкновениях и попытке захвата предприятия. 

Открыто уголовное дело по ч.4 ст.296 - хулиганство, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. 

11 сентября в селе Занки группа неустановленных лиц пыталась проникнуть на территорию местного элеватора, в результате произошел конфликт с местными жителями.

Фото: Вячеслав Аброськин/Facebook

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Теги: элеватор, задержание, стрельба, харьковская область, конфликт
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