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29.06.2018, 06:06

Стрельба в редакции газеты США: полиция обнаружила бомбу в офисе

Стрельба в редакции газеты США: полиция обнаружила бомбу в офисе - Фото
Скриншот видео

Задержанный 20-летний подозреваемый отказался назвать свое имя полиции

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В здании редакции Capital Gazette в городе Аннаполисе, штат Мэриленд, где неизвестный застрелил пять человек, обнаружили бомбу. Об этом сообщил представитель полиции округа Уильям Камф, передает CNN.

По словам полицейского, правоохранители работают со взрывным устройством, которое было найдено в редакции. В полиции считают, что на месте происшествия других взрывных устройств нет.

По словам Камфа, в момент стрельбы в здании находились 170 человек, все они были эвакуированы.

По информации СМИ, преступником оказался белый мужчина, которому около 20 лет, во время нападения он использовал дробовик. Задержанный отказался назвать полиции свое имя, а установить его личность сложно, поскольку он повредил себе пальцы. 

28 июня в США в результате стрельбы в редакции газеты Capital Gazette в городе Аннаполис (штат Мэриленд) погибли пять человек и около 20 серьезно ранены.

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Теги: стрельба, Мэриленд, редакция
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