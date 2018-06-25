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25.06.2018, 21:47

Суд арестовал брата Каськива и назначил залог 2,6 млн грн

Его задержали и сообщили о подозрении 21 июня

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Соломенский районный суд Киева 23 июня избрал меру пресечения двоюродному брату экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива, подозреваемому в причастности к хищению 259,2 млн грн, в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2,6 млн грн залога. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Родственника экс-чиновника подозревают в присвоении и растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Задержали его и сообщили о подозрении 21 июня.

В НАБУ добавили, что 21 июня детективы сообщили о подозрении родному брату экс-главы Госинвестпроекта, однако задержать его не удалось, потому что он находится за пределами Украины.

В 2012 году из госбюджета Украины выделили более 500 млн грн для реализации ряда национальных проектов, в том числе, "Качественная вода", предусматривавшего установку автоматов с питьевой водой в крупнейших городах Украины, и "Олимпийская надежда-2022", касавшегося инфраструктуры для проведения зимних олимпийских игр в Украине.

Однако из-за того, что из 500 млн грн украли 260 млн грн в 2012-2014 гг., проекты так и не были реализованы.

По версии следствия, эти средства Госинвесткомпании, которая входила в сферу контроля Госинвестпроекта, под видом заключения договоров займа, участники схемы перевели на счета подконтрольных частных компаний. 

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Теги: Владислав Каськив, набу
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