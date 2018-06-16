Суд арестовал владельца взорвавшейся в Киеве Волги

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Следователь просил арест без права залога, так как подозреваемый является участником АТО и должен бл предвидеть последствия своих действий

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Святошинский райсуд Киева отправил под стражу без права залога владельца Волги, в результате взрыва которой пострадали четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мера пресечения для подозреваемого будет действовать в течение 60 суток.

"Учитывая, что подозреваемый житель Святошинского района Киева является участником АТО, имеет навыки обращения с оружием, не предусмотрел наступление тяжких последствий в виде возможного травмирования людей, хотя мог и должен был их предвидеть, следователь ходатайствовал перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - сказано в сообщении суда.

14 июня 2018 года на улице Чернобыльской в Святошинском районе взорвался припаркованный автомобиль, в результате чего пострадали четверо детей.

15 июня сотрудники полиции задержали водителя автомобиля, им оказался офицер запаса ВСУ и участник АТО.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что "владелец Волги, вероятнее всего отреагировал установкой взрывчатки - ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины".

Владельцу машины объявлено о подозрении по двум статьям: ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) и ст.128 (Нанесение по неосторожности тяжкого или средней тяжести телесного повреждения) УК.