Суд Чернигова наказал мужчину, которого ранее привязали к столбу

Фото: скриншот с видео

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Он также должен уплатить судебный сбор в размере 352 гривны

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Деснянский районный суд Чернигова назначил мужчине, которого ранее члены Национальных дружин привязали к столбу с табличкой "Я ватник", наказание в виде 50 часов общественных работ за то, что он бросал бутылки в стелу Героев Небесной сотни. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Он также должен уплатить судебный сбор в размере 352 гривны.

На правонарушителя полиция Чернигова составила протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство.

Как сообщали ранее в черниговской полиции, мужчину за брошенную в стелу бутылку задержали в тот же день, полицейские провели с ним беседу и отпустили.

Через несколько дней члены Нацдружин привязали мужчину к столбу с табличкой "Я ватник", они оскорбляли его словесно и плевали в лицо. Все свои действия праворадикалы транслировали в прямом эфире в Facebook. В частности это делал пользователь по имени Александр Тарнавский, который, как сказано в его профайле, "работал в Азове".

Патрульные полицейские и сотрудники бригады скорой помощи, вызванные на место происшествия, по неизвестной причине на протяжении 20 минут не оказывали никакой помощи привязанному и не пытались его освободить

После инцидента в полиции сообщили, что открыли уголовное дело по статье Хулиганство и якобы ищут тех, кто привязал мужчину.