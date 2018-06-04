Суд в Москве арестовал украинца, подозреваемого в контрабанде

суд Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В СИЗО гражданин Украины Андрей Гашенко будет находится до 31 июля 2018 года

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Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца для украинца, задержанного 31 мая в Москве по подозрению в контрабанде запчастей для военной техники. Об этом сообщает ТАСС.

В СИЗО гражданин Украины Андрей Гашенко будет находится до 31 июля 2018 года.

Гашенко подозревают по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226 (Покушение на контрабанду... взрывных устройств, ядерных материалов, огнестрельного оружия, оружия массового поражения, боеприпасов, другой военной техники и материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения…» УК РФ.

В Москве 31 мая задержали гражданина Украины по подозрению в контрабанде в Украину запчастей к военной технике.

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