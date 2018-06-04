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04.06.2018, 18:54

Суд в Москве арестовал украинца, подозреваемого в контрабанде

Суд в Москве арестовал украинца, подозреваемого в контрабанде - Фото
суд Фото: iStock/Global Images Ukraine

В СИЗО гражданин Украины Андрей Гашенко будет находится до 31 июля 2018 года

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Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца для украинца, задержанного 31 мая в Москве по подозрению в контрабанде запчастей для военной техники. Об этом сообщает ТАСС.

В СИЗО гражданин Украины Андрей Гашенко будет находится до 31 июля 2018 года.

Гашенко подозревают по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226 (Покушение на контрабанду... взрывных устройств, ядерных материалов, огнестрельного оружия, оружия массового поражения, боеприпасов, другой военной техники и материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения…» УК РФ.

В Москве 31 мая задержали гражданина Украины по подозрению в контрабанде в Украину запчастей к военной технике.

Сегодня, 4 июня, Московский городской суд вынес приговор незаконно удерживаемому в столичном российском СИЗО журналисту информагентства Укринформ Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.

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Теги: суд, Москва, арест, контрабанда, андрей гашенко
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