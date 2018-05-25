Судью из Днепра подозревают в получении $15 тысяч взятки: фото

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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Судья якобы требовал деньги за признание потерпевшим фермерского хозяйства и за вынесение обвиняемому мягкого приговора, утверждают в НАБУ

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В НАБУ утверждают, что днепровский судья, якобы уличенный 24 мая 2018 года во взяточничестве, получил $15 тысяч взятки. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

По версии следствия, судья требовал деньги за признание потерпевшим фермерского хозяйства и за вынесение приговора, не связанного с тюремным заключением, лицу, обвиняемому в рейдерстве и подделке документов.

Также НАБУ опубликовало фото денежных купюр – гривень и долларов США, – якобы изъятых во время обысков у предполагаемых фигурантов дела.

Фото: nabu.gov.ua

В ближайшее время судье будет сообщено о подозрении, отметили в Бюро.

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10 мая 2018 года правоохранители задержали судью Окружного административного суда Киева Елену Власенкову, которая, по версии следствия, якобы требовала от представителя истца $10 тысяч за принятие решения в его пользу. Как утверждают в САП, судью задержали при получении "первого транша" - $2 тысяч.

11 мая Власенковой было сообщено о подозрении во взяточничестве (ч. 3 ст. 368 УК). Высший совет правосудия временно отстранил судью от исполнения обязанностей.