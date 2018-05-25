Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.05.2018, 07:21

Сутки в Донбассе: ликвидированы четверо боевиков

Сутки в Донбассе: ликвидированы четверо боевиков - Фото
Фото: LIGA.net

Гибридная армия РФ обстреляла Торецк и Старую Николаевку из орудий калибра 152 мм, 120 мм и 125 мм

Реклама
Реклама

За прошедшие сутки, 24 мая, ситуация в районе проведения операции объединенных сил российско-оккупационные войска 36 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз открывали огонь из артиллерии и минометов. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Наиболее активные боевые действия велись в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Новолуганское, Новоселовка, Новотороицкое, Богдановка, Гранитное, Чермалык.

Подразделения объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения.  По данным разведки, четверо боевиков были ликвидированы и еще пятеро получили ранения.

Оккупанты продолжают грубо нарушать нормы Международного гуманитарного права: вчера утром они обстреляли Торецк из пушек калибра 152мм и минометов калибра 120 мм. Всего по городу российско-окупационные войска выпустили 35 снарядов и мин.

В 04:45 боевики открыл огонь по населенному пункту Старая Николаевка из 125 мм орудий. Огонь велся из жилых кварталов Горловки.

Читайте также: Тема дня. Россия на шаг ближе к трибуналу за MH17

24 мая 2018 года в Славянске Донецкой области полиция задержала боевика так называемой террористической организации ДНР. 

Читайте также
Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018Тема дня. Россошанский на суде согласился с подозрением 09.01.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ликвидация боевиков, операция объединенных сил, война в донбассе, обстрел торецка, старая николаевка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Путин назвал условие признания результатов расследования по MH17
Политика Путин назвал условие признания результатов расследования по MH17
Миротворцы ООН должны заменить войска РФ в Донбассе - Волкер
Политика Миротворцы ООН должны заменить войска РФ в Донбассе - Волкер
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 