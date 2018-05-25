Сутки в Донбассе: ликвидированы четверо боевиков

Фото: LIGA.net

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Гибридная армия РФ обстреляла Торецк и Старую Николаевку из орудий калибра 152 мм, 120 мм и 125 мм

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За прошедшие сутки, 24 мая, ситуация в районе проведения операции объединенных сил российско-оккупационные войска 36 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз открывали огонь из артиллерии и минометов. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Наиболее активные боевые действия велись в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Новолуганское, Новоселовка, Новотороицкое, Богдановка, Гранитное, Чермалык.

Подразделения объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения. По данным разведки, четверо боевиков были ликвидированы и еще пятеро получили ранения.

Оккупанты продолжают грубо нарушать нормы Международного гуманитарного права: вчера утром они обстреляли Торецк из пушек калибра 152мм и минометов калибра 120 мм. Всего по городу российско-окупационные войска выпустили 35 снарядов и мин.

В 04:45 боевики открыл огонь по населенному пункту Старая Николаевка из 125 мм орудий. Огонь велся из жилых кварталов Горловки.

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24 мая 2018 года в Славянске Донецкой области полиция задержала боевика так называемой террористической организации ДНР.