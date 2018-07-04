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04.07.2018, 16:26

Три украинца попытались ограбить банк в Ташкенте

Три украинца попытались ограбить банк в Ташкенте - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Подозреваемые собирались открыть депозитные ячейки банка с помощью специального оборудования

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Министерство внутренних дел Узбекистана заявило о задержании в Ташкенте группы из трех граждан Украины, один из которых имеет судимость, якобы пыталась ограбить местный банк Ориент Финанс. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Узбекские правоохранители заявляют, что 16 мая задержали троих подозреваемых при попытке открыть депозитные ячейки банка с помощью специального оборудования.

В МВД рассказали, что, пользуясь возможностью доступа в банк, грабители тщательно изучили механизм обслуживания клиентов, действия охраны, работу камер слежения. Правоохранители поймали их с поличным, когда те пытались раскрыть ящики банка.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

3 июля СБУ заявила, что обезвредила в Житомирской области преступную группировку, которая занималась вымогательством денег с представителей малого бизнеса. По данным правоохранителей, в состав банды входили трое жителей одного из районных центров области.

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Теги: узбекистан, ташкент, ограбление банка
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