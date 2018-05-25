Турчинов из Донбасса: Разведка видит усиление войск РФ у границы

Фото: пресс-служба СНБО

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В течение прошлой недели отмечено максимальное с начала года число обстрелов не только позиций ВСУ, но и населенных пунктов, заявил секретарь СНБО

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Украинская разведка наблюдает активную концентрацию войск РФ вблизи от российско-украинской границы. Это, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, свидетельствует о подготовке Кремлем "масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут начаться в любое время", пишет пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, который побывал на позициях 24-й бригады ВСУ в Зайцево и Пивденном на Светлодарской дуге фронта, в течение недели произошло максимальное за последние полгода количество обстрелов не только позиций войск, но и населенных пунктов.

Оккупанты и коллаборационисты "работали" с применением тяжелой артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня, уточнил он.

Зайцево и Пивденне на карте региона:

По словам Турчинова, обстрелы со стороны гибридной армии проникали в тылы сил ООС на глубину вплоть до 30 км.

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При этом с начала операции объединенных сил, которая пришла на смену АТО, "значительно улучшилась" координация военных с нацгвардейцами, полицией, СБУ и пограничниками, считает секретарь СНБО.

"То есть улучшились эффективность и результативность применения силового потенциала для защиты страны от агрессии РФ", - подчеркнул он.