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Боты:
04.07.2018, 15:18

Тяжелое состояние девочки из "Славутича" не связано с отравлением

Тяжелое состояние девочки из "Славутича" не связано с отравлением - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным Минздрава, состояние ребенка, находящегося в НДСБ Охматдет, стабильное, тяжелое, но с отравлением не связано

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Состояние девочки, которая была госпитализирована из лагеря Славутич в Охматдет, не связано с отравлением. Об этом сообщает пресс служба Министерства здравоохранения.

"Состояние ребенка, находящегося в Национальной детской специализированной больнице Охматдет, стабильное, тяжелое. Оно не связано с отравлением", - говорится в сообщении.

Накануне в Госпродпотребслужбе сообщили, что девочка, которая находится в тяжелом состоянии госпитализирована с предварительным диагнозом - энцефалит.

Накануне в Госпродпотребслужбе сообщили, что девочка, которая находится в тяжелом состоянии, поставили предварительный диагноз - энцефалит.

2 июля 2018 года в детском лагере Славутич в селе Цибли Киевской области у 12 детей появились симптомы пищевого отравления. Восьмилетнюю девочку госпитализировали в состоянии комы, остальные дети были помещены в изолятор. По факту отравления прокуратура открыла уголовное производство.

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Теги: дети, отравление, отравление в лагере, лагерь Славутич, минздрав, девочка, энцефалит
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