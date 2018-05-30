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30.05.2018, 11:47

Убийство Бабченко: в семье остались шесть приемных детей - фото

Убийство Бабченко: в семье остались шесть приемных детей - фото - Фото
Аркадий Бабченко (фото - ucu.edu.ua)

Семья Бабченко "еще до всяких законов подлецов, вытаскивала детей из детских домов, где те никому не были нужны", отметил блогер Александр Фельдман

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В семье убитого российского журналиста Аркадия Бабченко - шесть приемных детей, из которых трое приходятся друг другу родными братьями и сестрами. Об этом у себя в Facebook сообщил российский блогер Александр Фельдман.  

"Мало кто знает, что у российского журналиста Аркадия Бабченко, застреленного в Киеве, было шесть приемных детей, из которых трое приходятся друг другу родными братьями и сестрами. Опекуном была и остается мать Аркадия – Юлия Александровна, с которой дети до сих пор живут в съемной трехкомнатной квартире", - отметил он.

Фельдман подчеркнул, что семья Бабченко несколько лет назад, "еще до всяких законов подлецов, вытаскивала этих детей из детских домов, где те никому не были нужны".

"Дети были очень сложные. Они воровали, не умели есть твердую пищу, стирать свое белье, серьезно отставали в развитии, боялись выходить на улицу, прятали вещи и ели фрукты и овощи с кожурой. У кого-то был панкреатит, кто-то боялся выходить на свет, а у одной девочки отсутствовал жевательный рефлекс. Люда до семи лет не разговаривала, Света не знала, что такое виноград", - рассказал Фельдман.

Фото: facebook.com/feanoreldarian

Он подчеркнул, что семья Бабченко много лет «поднимала их на ноги».

"Учила, развивала, занималась. Бабченко, его жена и мать смогли выстроить строгий распорядок, чтобы дети приучались друг другу помогать: кто когда убирает, готовит, идет за продуктами. В доме у каждого ребёнка появились занятия и обучающие хобби (музыка, танцы, рисование, спорт). Рита занимается в балетной школе, Люда играет на фортепиано и рисует. Кристина и Рома легко справляются с техникой, помогая матери Бабченко редактировать документы на компьютере", - отметил Фельдман.

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29 мая 2018 года около 21:00 на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе Киева киллер трижды выстрелил в спину российскому журналисту Аркадию Бабченко, когда тот заходил в свою картиру. Он умер в карете скорой помощи. Есть видео с места преступления. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего. Журналисты просят помочь им в расследовании. Создан фоторобот подозреваемого.

После отбытия с родины из-за угроз Бабченко работал в Чехии, а затем перебрался в Украину, где сотрудничал с каналом ATR.

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Теги: убийство, аркадий бабченко, приемные дети
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