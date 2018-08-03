Убийство бойца АТО Олешко: подозреваемый отрицает причастность

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Один из подозреваемых в убийстве Виталия Олешко заявил, что не знал ничего об убийстве и в момент совершения преступления покупал молочный коктейль

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Один из подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца АТО Виталия Олешко Александр Обухов заявил, что не знал, что его спутники якобы совершили убийство. Об этом он заявил на судебном заседании по избранию меры пресечения, передает УНИАН.

Подозреваемый утверждает, что в момент убийства он покупал молочный коктейль. Как утверждают свидетели, в этот момент Обухова видели возле дома погибшего.

Именно он был за рулем машины, на которой ехали все четверо подозреваемых.

Сегодня в Бердянске суд арестовал двоих подозреваемых Артема Матюшина и Николая Ломаку на 60 суток без права внесения залога.

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31 июля 2018 года неизвестный дважды выстрелил в бойца АТО с позывным "Сармат", участника боев за Иловайск Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. Полиция задержала группу подозреваемых 31 июля. Автомобиль, в котором находилось четверо мужчин, был перехвачен близ села Приморское Запорожской области. Еще одного мужчину задержали в Бердянске.