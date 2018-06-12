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12.06.2018, 12:33

Украинские десантники-ветераны выиграли марш-бросок в Британии

Украинские десантники-ветераны выиграли марш-бросок в Британии - Фото
Фото: пресс-служба ДШВ ВСУ

Шестеро украинских военнослужащих за 23 часа в Шотландии прошли почти 90 км на соревнованиях The Cateran Yomp 2018 для раненых ветеранов

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Украинские десантники заняли первое место на марш-броске 87 км для раненых ветеранов на соревнованиях в Великобритании The Cateran Yomp 2018. Об этом сообщает командование десантно-штурмовых войск Украины. 

Марш-бросок проходил в горах Шотландии. В украинской команде были шестеро участников АТО, трое из которых - действующие офицеры ВСУ, двое уволенных в запас и представитель Нацгвардии. 

Для того, чтобы получить "золото" участникам нужно было пройти дистанцию меньше, чем за 24 часа. Украинцы сделали это за 23 часа. При этом почти половина остальных участников не смогла закончить дистанцию.

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Маршрут проходил по горной местности - подъемам, ручьям и болотам. По всей дороге были чекпоинты, где можно было отдохнуть и поесть.

"Мы показали хороший результат, действовали одной командой, как принято у нас в ДШВ (десантно-штурмовых войсках)", - рассказал участник команды старший лейтенант Алексей Чушкин. 

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Теги: раненые ветераны, первое место, марш-бросок, десантники, ДШВ
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