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17.07.2018, 19:20

Украинский дайвер рассказал о спасении детей из пещеры в Таиланде

Украинский дайвер рассказал о спасении детей из пещеры в Таиланде - Фото
Максим Полежака крайний справа (фото - Радио Свобода)

Украинец Максим Полежака приехал в Таиланд после того, как его знакомый рассказал, что ситуация критическая

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В спасательной операции в затопленной пещере в Таиланде принимал участие украинский дайвер Максим Полежака. Он вместе с напарником оборудовал маршрут в самых сложных местах прохождения, рассказал он Радио Свобода

Полежака присоединился к операции 27-28 июня - на месте уже работал его товарищ.

"Ситуацию, которая сложилась, он описывал как критическую: после дождей пещеру подтопило, а сильное течение и нулевая видимость делали прохождение через нее не только невозможным, но и опасным", - рассказал дайвер. 

Он установил канат для передвижения "морских котиков" - это занимало по четыре-пять часов. Одно погружение занимало в среднем семь-восемь часов. 

"Все было сложно. Доставка себя и оборудования к отправной точке, сложный рельеф пещеры, плохая видимость и вода в 20 градусов по Цельсию. Работа была коллективной - там один в поле не воин", - рассказал Полежака. 

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер: группа была заблокирована из-за поднявшейся воды. В начале спасательной операции погиб бывший ныряльщик ВМС Таиланда, но 10 июля всех вывели на поверхность. Позднее показали первое видео с мальчиками.

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Теги: спасательная операция, таиланд, затопленная пещера, дайвер
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