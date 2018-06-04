Украинский турист умер на кипрском курорте Айя-Напа

Гражданин Украины умер в понедельник утром на кипрском курорте Айя-Напа, который расположен на востоке южной части побережья острова. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местное издание Cyprus Mail.
Умершим оказался 65-летний Василий Войчук. Сообщается, что он потерял сознание, выходя из моря, и упал в воду.
Скорая помощь увезла его в частную клинику, но он умер по дороге. Причина смерти пока неизвестна.
Украинец приехал на Кипр в отпуск 25 мая и должен был находиться там до конца этой недели.
28 мая 2018 года в Будапеште двухэтажный туристический автобус из Украины по пути в местный аэропорт на скорости въехал в ограничитель высоты. В результате ДТП у транспортного средства снесло второй этаж, где находились десятки пассажиров. В результате ДТП пострадали 28 украинских туристов.