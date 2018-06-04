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04.06.2018, 16:18

Украинский турист умер на кипрском курорте Айя-Напа

Украинский турист умер на кипрском курорте Айя-Напа - Фото
Фото: unsplash.com

65-летний Василий Войчук потерял сознание, выходя из моря, и упал в воду, он умер в карете скорой помощи по дороге в больницу

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Гражданин Украины умер в понедельник утром на кипрском курорте Айя-Напа, который расположен на востоке южной части побережья острова. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местное издание Cyprus Mail.

Умершим оказался 65-летний Василий Войчук. Сообщается, что он потерял сознание, выходя из моря, и упал в воду.

Скорая помощь увезла его в частную клинику, но он умер по дороге. Причина смерти пока неизвестна.

Украинец приехал на Кипр в отпуск 25 мая и должен был находиться там до конца этой недели.

28 мая 2018 года в Будапеште двухэтажный туристический автобус из Украины по пути в местный аэропорт на скорости въехал в ограничитель высоты. В результате ДТП у транспортного средства снесло второй этаж, где находились десятки пассажиров. В результате ДТП пострадали 28 украинских туристов.

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Теги: кипр, смерть, турист, смерть туриста, кипрский курорт, Айя-Напа
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