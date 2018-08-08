Университет "Украина" заявил о рейдерском захвате

Фото: euroosvita.net

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В университете заявили, что неизвестные захватили корпус университета, а позже сообщили, что силовики взяли ситуацию под контроль

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Открытый международный университет развития человека "Украина" заявил о рейдерском захвате.

"В университет Украина привезенные молодые людей спортивной статуры, в народе которых еще называют титушки, осуществили рейдерский захват корпуса университета", - появилось сообщение на странице вуза в Facebook в понедельник, 7 августа, около 20:30.

Позже университет сообщил, что ситуацию взяли под контроль, благодаря реакции государственных силовых структур, и ее решат юридическим путем.

Руководство вуза пообещало сообщить подробности инцидента.

В Одессе 28 июля группа людей в балаклавах и с оружием пыталась захватить предприятие.