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08.08.2018, 06:59

Университет "Украина" заявил о рейдерском захвате

Университет "Украина" заявил о рейдерском захвате - Фото
Фото: euroosvita.net

В университете заявили, что неизвестные захватили корпус университета, а позже сообщили, что силовики взяли ситуацию под контроль

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Открытый международный университет развития человека "Украина" заявил о рейдерском захвате.

"В университет Украина привезенные молодые людей спортивной статуры, в народе которых еще называют титушки, осуществили рейдерский захват корпуса университета", - появилось сообщение на странице вуза в Facebook в понедельник, 7 августа, около 20:30. 

Позже университет сообщил, что ситуацию взяли под контроль, благодаря реакции государственных силовых структур, и ее решат юридическим путем. 

Руководство вуза пообещало сообщить подробности инцидента. 

В Одессе 28 июля группа людей в балаклавах и с оружием пыталась захватить предприятие. 

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Теги: Украина, университет, захват, рейдеры
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