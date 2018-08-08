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08.08.2018, 08:43

Спас сына и погиб: возле метро в Киеве произошло ДТП - фото

Спас сына и погиб: возле метро в Киеве произошло ДТП - фото - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Недалеко от метро водитель Шкоды сбил 30-летнего мужчину, который сажал своего 3-летнего сына в свой автомобиль

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Вчера, 7 августа, автомобиль Шкода совершил наезд на три припаркованных автомобиля: в результате столкновения 30-летний мужчина, который сажал своего 3-летнего сына в Хюндай, погиб. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции столицы.

Ребенка осмотрели медицинские работники, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Авария произошла около 20:00 в полицию на улице Щусева Шевченковского района недалеко от метро станции Сырец.

По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля Шкода, избегая наезда на пешехода, который выбежал на дорогу в неустановленном месте, потерял управление и столкнулся с тремя припаркованными автомобилями Хюндай, Дачия и Санг Йонг.

В результате столкновения Шкода сбила 30-летнего мужчину, который в это время сажал своего 3-летнего сына в Хюндай, и перевернулась.

Медики оказывали помощь человеку, однако от полученных травм он скончался в карете "скорой".

По словам свидетелей, водитель автомобиля Шкода превышал разрешенную скорость. В присутствии понятых правоохранители провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В результате драгер не выявил содержания алкоголя.

По данному факту следственное управление Главного управления Национальной полиции в Киеве начало уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

В Днепропетровской области в результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем погибли два человека.

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Теги: дтп, киев, метро сырец
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