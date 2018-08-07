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07.08.2018, 15:44

В Чернигове у воспитательницы детсада диагностировали туберкулез

В Чернигове у воспитательницы детсада диагностировали туберкулез - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Медики проверят всех детей, посещавших детский сад №66

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В Чернигове у воспитательницы детского сада №66 диагностировали открытую форму туберкулеза. Женщину госпитализировали в областной противотуберкулезный диспансер, сообщили в управлении образования Черниговского горсовета.

Заболевание диагностировали у преподавателя музыки. В управлении отметили, что воспитательница проходила медицинское обследование зимой, никаких заболеваний у нее не обнаружили. 

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В учреждении провели дезинфекцию, сейчас детский сад работает в нормальном режиме, вводить карантин не стали. Медики обследуют более 200 детей, им повторно проведут туберкулинодиагностику и флюорографию.

В мае в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что в Украине около 30% справок о вакцинации - фальшивые.

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Теги: дети, чернигов, детский сад, туберкулез, воспитательница
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