В Черниговской области резервист покончил с собой на учениях

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Мужчина прибыл в лагерь накануне вечером, на ужине и во время сна вел себя спокойно, рассказали сослуживцы погибшего

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В палаточном городке учений резервистов ВСУ Северная крепость – 2018, которые проходят в Черниговской области, найден мертвым участник маневров. По предварительным выводам, мужчина совершил самоубийство, сообщает в Facebook пресс-служба оперативного командования Север.

Как рассказали командир подразделения и резервисты, ночевавшие с погибшим в одной палатке, мужчина прибыл в лагерь накануне вечером, на ужине и во время сна вел себя спокойно. Сегодня утром, 19 июня, около 04:15 резервиста нашли мертвым.

По факту инцидента проводится расследование, о результатах которого командование части обещает сообщить дополнительно.

Учения резервистов Северная крепость – 2018 стартовали 13 июня и продлятся до 27 июня. В них участвуют около 4 тысяч жителей Черниговской области, которые входят в 119-ю отдельную бригаду территориальной обороны.

26 мая 2018 года возле Яворовского полигона во Львовской области нашли мертвым 38-летнего военнослужащего.

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