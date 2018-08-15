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15.08.2018, 14:37

В Днепре пьяный мужчина убил котенка, в полицию позвонили дети

В Днепре пьяный мужчина убил котенка, в полицию позвонили дети - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Убийство котенка произошло на глазах у детей, злоумышленник задержан

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Вчера, 14 августа, в Днепре пьяный мужчина убил котенка в присутствии детей. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

Согласно информации, дети позвонили по номеру 102 около 10 часов утра и сообщили, что неизвестный мужчина возле детской площадки убил животное.

Инцидент произошел на улице 20-летия Победы. Подозреваемый в стостоянии алкогольного опьянения сидел в автомобиле ВАЗ 2103. 

"Гражданин без всякого сожаления и раскаяния подтвердил, что он это совершил. Объяснил поступок тем, что дома у него достаточно котов, поэтому еще одного он не хочет", – сказано в сообщении. 

В связи с тем, что в действиях 54-летнего мужчины были признаки уголовного преступления по статье за жестокое обращение с животными (ст. 299 УК), патрульные вызвали следственно-оперативную группу Самарского отделения полиции и передали им задержанного.

20 июля в Киеве прошла акция "Украина - не живодерня!" против жестокого обращения с животными и безнаказанности живодеров. Таким образом столичные зоозащитники поддержали всеукраинскую акцию, которая одновременно проходит в 20 городах.

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Теги: жестокое обращение с животными, полиция, днепр, живодер, убийство котенка
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