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24.05.2018, 11:23

В Донбассе погиб 22-летний снайпер из Винницкой области: фото

В Донбассе погиб 22-летний снайпер из Винницкой области: фото - Фото
Иллюстративное фото: Военное телевидение

Младший сержант Богдан Коломиец командовал отделением снайперов 24-й отдельной механизированной бригады, погиб под Зайцево

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В районе проведения операции объединенных сил, вблизи поселка Зайцево Донецкой области погиб 22-летний снайпер, младший сержант Богдан Коломиец. Об этом в своем Facebook сообщает фонд помощи военным в Донбассе "Повернись живим".

Согласно сообщению, Коломиец командовал 2-м отделением снайперов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Дату и обстоятельства гибели бойца в фонде не сообщают.

Богдан Коломиец (фото - facebook.com/backandalive)

Коломиец родился и вырос в селе Лука-Мелешковская Винницкой области, учился в технологическом университете в Виннице. У него остались родители, сестра и дедушка с бабушкой.

22 мая 2018 года в результате боевых действий в Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, трое получили ранения.

12 мая во время обстрела боевиками позиций военных в Авдеевке смертельное ранение получил 24-летний медик 95-й бригады Олег Бокач.

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Теги: операция объединенных сил, ВСУ, война в донбассе, военные, потери в донбассе
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