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07.08.2018, 13:41

В Донбассе пьяный боевик подорвал ручную гранату - ГУР

В Донбассе пьяный боевик подорвал ручную гранату - ГУР - Фото
Фото: скриншот видео

Инцидент произошел на полигоне Восточный, отметили Главном управлении разведки Минобороны

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Во временно оккупированном Донбассе в результате конфликта между пьяными боевиками произошел взрыв ручной гранаты РГД-5. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"На полигоне Восточный во время спора между "офицерами" один из них подорвал ручную гранату РГД-5. В результате взрыва погиб заместитель командира по вооружению 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК", - отмечается в сообщении.

По данным украинской разведки, на момент гибели, пострадавший находился в нетрезвом состоянии.

"С целью проведения расследования на место происшествия прибыла комплексная комиссия 1 АК российских оккупационных войск. Погибший заменен другим кадровым российским офицером", - уточняется в сообщении.

Террористы усиливают полицейский режим на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Теги: боевики, Донбасс, взрыв, РГД-5
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