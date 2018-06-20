В Донбассе СБУ разоблачила на взятке инспектора Госпогранслужбы

Фото: ssu.gov.ua

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По данным СБУ, пограничник систематически требовал деньги с пенсионеров, проживающих на оккупированных территориях Донбасса

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В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой объединенных сил разоблачили на взятке инспектора пограничной службы Лисичанского пограничного отряда. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленник систематически требовал деньги с пенсионеров, проживающих на оккупированных территориях, за внесение фиктивных данных о сроках пересечения линии разграничения.

"Стоимость "услуги" составляла 600 грн с каждого пенсионера. Сотрудники спецслужбы задержали взяточника в одном из населенных пунктов Луганской области во время получения очередного "транша»" в размере шесть тыс грн", - отметили в пресс-службе.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки), избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

19 июня 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятках двух руководителей среднего звена Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы.