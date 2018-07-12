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12.07.2018, 18:16

В Донбассе задержан воевавший за боевиков россиянин - СБУ

В Донбассе задержан воевавший за боевиков россиянин - СБУ - Фото
Фото: скриншот с видео

Житель Казани воевал против сил АТО вблизи Первомайска Луганской области, сообщили в СБУ

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В СБУ сообщили, что контрразведчики спецслужбы задержали в Луганской области гражданина Российской Федерации, который, по данным ведомства, воевал на стороне террористов ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, житель Казани был завербован представителем ФСБ РФ в 2014 году для участия в боевых действиях против Украины.

Правоохранители говорят, что мужчина был участником террористических группировок "призрак" и "брянка ссср".

Под руководством российских инструкторов он прошел снайперскую подготовку и воевал против сил АТО вблизи Первомайска Луганской области, сообщили в СБУ. В 2017 году россиянин якобы был повторно завербован представителями террористической группировки "МГБ ЛНР".

По данным СБУ, он получил задание перейти через линию разграничения, «осесть» на подконтрольной украинской власти территории и ждать дальнейших инструкций.

Оперативники СБУ задержали террориста в Луганской области при попытке пересечения линии разграничения.

Следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) УК. Задержанный находится под стражей.

Ранее СБУ задержала в Херсонской области мужчину по подозрению в пособничестве российским оккупантам в незаконной аннексии Крыма.

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Теги: Донбасс, сбу, террористы, лнр, казань
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