В Донбассе задержаны пять псевдошахтеров с 50 тоннами угля: фото

Фото: facebook.com/ООС

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На окраине Ильинки военные с пограничниками задержали пятеро мужчин, которые незаконно добывали уголь

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Оперативно-розыскным отделом Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы была получена информация об осуществлении неустановленными лицами незаконной добычи угля на территории Марьинского района Донецкой области. Об этом говорится в сводке операции объединенных сил в Facebook.

В ходе проверки информации военнослужащими подразделения сил специальных операций ВСУ и пограничниками из состава объединенных сил, на окраине Ильинки были задержаны пять граждан Украины, которые незаконно добывали уголь.

Кроме этого на месте совершения правонарушения были обнаружены и изъяты орудия добычи полезных ископаемых, транспортные средства и уголь весом около 50 тонн.

По данному факту в местный следственный отдел было направлено уведомление по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 240 УК (нарушение правил охраны недр).

Фото: facebook.com/ООС

Продолжаются оперативные действия.

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Ранее сообщалось, что главари боевиков активно пытаются найти рынки сбыта угля, добываемого на временной оккупированной территории Донецкой области. Речь идет о поставках в страны африканского континента.