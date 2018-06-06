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06.06.2018, 11:45

В Донецке боевики задержали гражданина Иордании

В Донецке боевики задержали гражданина Иордании - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Иностранца террористы обвиняют в сотрудничестве с СБУ

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Боевики террористической организации ДНР задержали гражданина Иордании Хальдуна Найефа Саила Харахшеха во временно оккупированном Донецке.

По информации источников LIGA.net,  мужчину обвиняют якобы в шпионаже, сотрудничестве с СБУ и подготовке покушения на так называемого заместителя командующего оперативным командованием террористов Эдуарда Басурина.

"Ему грозит тюрьма до 20 лет", - уточнил источник.

3 июня возле Марьинки Донецкой области украинские военные задержали 23-летнего местного жителя, которого подозревают в сотрудничестве с террористами ДНР.

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Теги: боевики, Донецк, Хальдун Найеф Саил Харахшех
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