В Донецке боевики задержали гражданина Иордании

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Иностранца террористы обвиняют в сотрудничестве с СБУ

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Боевики террористической организации ДНР задержали гражданина Иордании Хальдуна Найефа Саила Харахшеха во временно оккупированном Донецке.

По информации источников LIGA.net, мужчину обвиняют якобы в шпионаже, сотрудничестве с СБУ и подготовке покушения на так называемого заместителя командующего оперативным командованием террористов Эдуарда Басурина.

"Ему грозит тюрьма до 20 лет", - уточнил источник.

3 июня возле Марьинки Донецкой области украинские военные задержали 23-летнего местного жителя, которого подозревают в сотрудничестве с террористами ДНР.