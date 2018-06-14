Прошли отбор: сколько правоохранителей попадут в миротворцы ООН

Фото: пресс-служба МВД

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68 из 95 правоохранителей прошли отбор и экзамены; их данные передадут в управление в Нью-Йорк и внесут в базу миротворцев

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В этом году 68 украинских правоохранителей прошли отбор и будут внесены в базу миротворцев ООН. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На начальном этапе было 95 кандидатов. Все подтверждали знание иностранного языка, сдавали экзамены по вождению и стрельбе из пистолета Макарова.

Список утвержденных офицеров с их результатами передадут в полицейское управление в Нью-Йорк, их данные внесут в базу миротворцев и оттуда комиссия направит их в миссии.

Глава комиссии ООН Ганс Петер Килланд отметил, что следующая ротация украинских миротворцев будет происходит в зависимости от того, сколько миротворцев с какой страны вернется. Сейчас в Конго пятеро миротворцев, в Южном Судане - 30-35, на Кипре - 10.