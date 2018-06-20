В горсовете Харькова распылили газ и зажгли дымовые шашки: видео

Фото: facebook.com/Велитский

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В помещении мэрии с утра была суматоха

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Сегодня перед началом сессии в здании мэрии произошел конфликт, во время которого неизвестные бросили дымовую шашку и распылили газ. Об этом сообщает NewsRoom.

После этого мэр Харькова Геннадий Кернес попросил закрыть двери, чтобы дым не попал в зал.

"А что милиция делает? Они шашки пронесли, бросают их, мебель швыряют", - сказал Кернес.

В данный момент здание горсовета оцепила полиция.



На сайте Харьковской ОГА по состоянию на 10:59 информация об инциденте отсутствует.

19 июня 2018 года в стычках под Радой пострадали восемь полицейских, есть задержанные.