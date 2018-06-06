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06.06.2018, 16:11

В ГПУ объяснили "ковер" из банкнот у житомирских налоговиков

В ГПУ объяснили "ковер" из банкнот у житомирских налоговиков - Фото
Фото: facebook.com/gp.gov.ua

Правоохранители подозревают руководителей ГУ ГФС в Житомирской области в прикрытии деятельности конвертационного центра

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Обыски в кабинетах руководителей Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области проходили в рамках расследования деятельности конвертационного центра, к которой могут быть причастны чиновники. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Там пояснили, что осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК.

Досудебное расследование установило группу лиц, которые в течение 2016-2018 годов с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных компаний, говорят в ГПУ.

За 2016-2018 годы злоумышленники, по данным правоохранителей, проконвертировали более 140 млн грн.

В ГПУ сообщили, что в ходе следствия были установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности конвертационного центра отдельными сотрудниками ГУ ГФС в Житомирской области.

По данным следователей генпрокуратуры, чиновники ГФС могли способствовать противоправной деятельности указанных фирм с признаками фиктивности "путем их избежания проведения налоговых проверок, предоставляя возможность их длительному функционированию и как следствие уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах".

Были проведены обыски в кабинетах руководителей ГУ ГФС в Житомирской области. Правоохранители изъяли документацию, черновые записи, компьютерную технику, флеш-накопители.

"Кроме этого, в рабочем кабинете одного из руководителей ГУ ГФС в Житомирской области изъяты денежные средства неизвестного происхождения в размере 191 тыс грн", - сказано в сообщении.

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Теги: гпу, обыск, ГФС, Житомир, конвертационный центр
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