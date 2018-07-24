В Грузии погиб украинский альпинист, снимали 7 дней: подробности

Фото - facebook Александра Федака, который вел группу

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Почему с пострадавшими украинцами не оставили спасателя и не использовали вертолет с лебедкой - остается под вопросом

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В горах Грузии погиб украинский альпинист Евгений Александров. На момент прибытия спасателей он был жив, но его не забрали и оставили на склоне. Второго украинца Ярослава сняли с травмами, но живым.

Тело Евгения Александрова сняли с горы час назад, на седьмой день после происшествия.

Как рассказал LIGA.net друг Ярослава Дмитрий Костюк, группа туристов из Украины поднималась на вершину Тетнульд под руководством Александра Федака. Ярослав и Евгений шли последними в связке, поэтому их исчезновение заметили только в штурмовом лагере.

"В какой-то момент Женя закричал "срыв", Ярик зарубился ледорубом, но Женя проскользил вниз и сдернул его. Они покатились. Неизвестно, сколько метров они пролетели, оказались на пятачке, с которого не могли спуститься. Ярик ходил, а Женя, видимо, сломал ногу и ударился головой, потому что ничего осмысленного больше не говорил", - говорит он.

Инцидент произошел на высоте около 4200 метров. У Ярослава сломаны ребра и пробито легкое. Он пытался найти спуск, но не смог - все в трещинах.

Когда украинцев не дождались в штурмовом лагере, 18 июля около 19:00 заявили в МЧС Грузии. "Но наступала ночь, и вертушку прислали только 19 июля", - объяснил LIGA.net друг погибшего Роман Дорул.

Обоих пропавших туристов нашли к обеду, а забрали только одного. "Вертушка не смогла сесть из-за резкого уклона. Ярик мог ходить, поэтому по веревочной лестнице поднялся в вертушку. А Жеке якобы бросили теплые вещи", - сказал он.

Спасатели улетели отвезти Ярослава в больницу, затем вернулись к Евгению.

"И тут уже сообщения начинают путаться. Вроде бы и он уже признаков жизни не подавал, погода испортилась, болтало вертушку. В общем, улетели ни с чем. А потом гора закрылась на двое суток по погоде", - отметил Дорул.

Только час назад тело Евгения Александрова сняли с горы, его жена едет на опознание.

Друзья альпинистов не понимают, почему не удалось спасти Евгения. "Странно все. Вроде нашли вертушку побольше, с лебедкой. Но у пилота не оказалось лицензии на работу с лебедкой. Полный бред. Его можно было поднять. И почему они не оставили спасателя возле Жени, если уже смотрели на лежачего пострадавшего? Это вопрос к ним", - говорит Дорул.

Ярослав находится в больнице. Возможно, на следующей неделе удастся перевезти его в Украину.