В Харькове диверсант хотел подорвать поезд из гранатомета - СБУ

Фото: СБУ

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На харьковской железнодорожной станции задержан якобы завербованный житель Донецка, который хотел выстрелить в поезд с топливом

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В Харьковской области Служба безопасности Украины задержала диверсанта террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанный жил в Донецке, а в последнее время живет в Харьковской области. По версии СБУ, его завербовали боевики для диверсии на железной дороге. Он должен был подорвать грузовой поезд с топливом для ВСУ из реактивного противотанкового гранатомета.

Задержание прошло около станции "Основа" в Харькове во время попытки сделать выстрел из гранатомета в поезд.

У мужчины изъяли гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами. Открыто уголовное дело по ст.113 УК - диверсия.

В начале июля в Днепре на остановке общественного транспорта задержали мужчину, который гулял с ганатометом РПГ-18.