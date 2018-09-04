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04.09.2018, 11:33

В Харькове ночью самодельной взрывчаткой подорвали человека

В Харькове ночью самодельной взрывчаткой подорвали человека - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Неизвестный бросил взрывчатку в 30-летнего мужчину

обновлено
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В ночь на 4 сентября в Харькове на бульваре Жасминова подорвали 30-летнего мужчину. Об этом сообщает Нацполиция Харьковской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел около 01:50 ночи. Злоумышленник бросил взрывное устройство возле одного из жилых домов.

Пострадавшего с осколочными ранениями госпитализировали, состояние его здоровья удовлетворительное.

Полиция Харькова задержала подозреваемого 33-летнего уроженца Луганской области. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.

По факту взрыва открыто уголовное дело по статье за хулиганство (по ч. 4 ст. 296 УК).

11 августа в Харькове в многоэтажке прогремел взрыв.

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Теги: полиция, взрыв, Харьков, взрывчатка, самодельная взрывчатка
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