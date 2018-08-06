В Харькове облили красной краской памятник воинам УПА

В Харькове неизвестные облили красной краской памятник воинам УПА. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Харьковской области.
Памятник в Молодежном парке облили 6 августа около 17:00.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
В полиции отметили, что информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений.
Памятник воинам УПА в Харькове обливают не впервые. В октябре 2017 года неизвестные также облили краской памятную доску воинам УПА.
25 июня сообщалось, что в Доброполье злоумышленники разбили памятник украинскому военному Александру Ермакову, который погиб в 2015 году в боях под Дебальцево.