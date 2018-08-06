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06.08.2018, 20:41

В Харькове облили красной краской памятник воинам УПА

В Харькове облили красной краской памятник воинам УПА - Фото
Фото: hk.npu.gov.ua

Памятник установлен в Молодежном парке

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В Харькове неизвестные облили красной краской памятник воинам УПА. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Харьковской области.

Памятник в Молодежном парке облили 6 августа около 17:00.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

В полиции отметили, что информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений.

Памятник воинам УПА в Харькове обливают не впервые. В октябре 2017 года неизвестные также облили краской памятную доску воинам УПА.

25 июня сообщалось, что в Доброполье злоумышленники разбили памятник украинскому военному Александру Ермакову, который погиб в 2015 году в боях под Дебальцево. 

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Теги: Харьков, упа, памятник, вандалы
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