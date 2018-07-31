В ИС прокомментировали "ранение" главаря боевиков

ФотО: коллаж sprotyv.info

commenthover

Источники LIGA.net в Донецке уточнили, что в городе распространяются слухи о небоевом ранении Александра Захарченко

Реклама

Реклама

Группа военных экспертов назвала фейком ранение на передовой главаря боевиков террористической организации ДНР Александра Захарченко. Об этом говорится в сводке ИС.

"По поводу ранения Захарченко. Никто ни на какие линии фронта не совался, так что версия с ранением высосана толпой пиарщиков, которым надо про что-то писать, были поездки в ОЦКБ и заявления об ухудшавшимся состоянии здоровья. Эти заявления касались только Москвы и, понятное дело, что когда слух вернулся в Донецк, тут никто и не понял о чем речь", - говорится в сообщении.

По данным ИС, 12 июля главаря боевиков вызвали лично в правительство, в Москву для отчета о расходовании средств.

"На заявленную встречу не явился, показал справку с больницы, обычная государственная практика. Но это не помешало ему в этот же день выехать в Ростов для празднования дня рождения к одному небезызвестному человеку. В целом Захарченко очень внимательно относится к ростовским связям, одни сигаретные дела, сколько денег принесли..", - уточнили в сообщении

Источники LIGA.net во временно оккупированном Донецке добавили, что распространяются якобы слухи о его небоевом ранении. "Официально все молчат об этом", - добавил дончанин Максим, имя которого изменено в целях безопасности.

11 июля 2018 года сообщалось, что российскими кураторами не снимается с повестки дня возможность смены Захарченко.