В Житомирской области офицер подстрелил дежурного воинской части

Фото: ВСУ

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Установлено, что оба служащих были в наряде и офицер по неострожности сделал одиночный выстрел из пистолета Макарова

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29 июля в воинской части Сухопутных войск ВСУ в Житомирской области офицер по неосторожности подстрелил дежурного части. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры центрального региона.

Установлено, что офицер был в наряде вместе с дежурным и подстрелил его из пистолета Макарова по неосторожности. У дежурного огнестрельное ранение левой ноги.

Открыто дело по ч.1 ст.414 УК - нарушение правил обращения с оружием. Досудебное следствие ведут органы Нацполиции.

В июле прошлого года на учениях в Кривом Роге подстрелили журналиста -оператора информационного портала Первый Криворожский Вячеслава Волка. Инцидент произошел в ходе съемок постановочного кадра.