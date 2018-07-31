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31.07.2018, 13:24

В Житомирской области офицер подстрелил дежурного воинской части

В Житомирской области офицер подстрелил дежурного воинской части - Фото
Фото: ВСУ

Установлено, что оба служащих были в наряде и офицер по неострожности сделал одиночный выстрел из пистолета Макарова

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29 июля в воинской части Сухопутных войск ВСУ в Житомирской области офицер по неосторожности подстрелил дежурного части. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры центрального региона. 

Установлено, что офицер был в наряде вместе с дежурным и подстрелил его из пистолета Макарова по неосторожности. У дежурного огнестрельное ранение левой ноги. 

Открыто дело по ч.1 ст.414 УК - нарушение правил обращения с оружием. Досудебное следствие ведут органы Нацполиции. 

В июле прошлого года на учениях в Кривом Роге подстрелили журналиста -оператора информационного портала Первый Криворожский Вячеслава Волка. Инцидент произошел в ходе съемок постановочного кадра. 

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Теги: пистолет Макарова, воинская часть, офицер, подстрелил
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