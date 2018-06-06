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06.06.2018, 13:46

В Каменском обнаружили повышенный радиационный фон после ремонта

В Каменском обнаружили повышенный радиационный фон после ремонта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Превышение допустимых уровней радиационного фона на данном участке дороги отмечалось локально, в отдельных точках - местах разрушенного покрытия

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Превышение допустимого уровня радиационного фона обнаружили специалисты Госпродпотребслужбы после ямочного ремонта на улице Шепетова в Каменском Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

"Измерение радиационного фона на 100 метровом участке дороги (28 контрольных точек) проведены Днепропетровской региональной государственной лабораторией Госпродпотребслужбы. Превышение допустимых уровней радиационного фона на данном участке дороги отмечалось локально, в отдельных точках – местах разрушенного дорожного покрытия, который засыпан неизвестным строительным материалом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные результаты направлены в Каменский городской совет для принятия решений и принятия соответствующих мер. Для более детального изучения радиационного фона территории, установления источника и причин загрязнения органам местного самоуправления специалистами рекомендовано провести дополнительные лабораторные измерения в селитебной зоне по улице Шепетова.

Указано, что данная дорога находится на балансе органов местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ближайшие дни начнут частично перекрывать Шулявский путепровод в связи с реконструкцией.

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Теги: дорога, дорожное покрытие, ремонт дороги, днепропетровская область
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