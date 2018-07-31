В канализации воинской части Лозовой обнаружили тело военного

Фото: hk.npu.gov.ua

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Погибшим оказался 23-летний военнослужащий, на его теле обнаружены повреждения

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В городе Лозовая Харьковской области, в одной из воинских частей обнаружено тело военнослужащего. Открыто производство по статье Умышленное убийство, сообщает пресс-служба полиции области.

О том, что в канализационном коллекторе воинской части находится тело мужчины в полицию сообщили 30 июля. Кто именно обнаружил тело, в пресс-службе полиции Харьковской области корреспонденту LIGA.net сообщить отказались.

На месте происшествия полицейские подтвердили поступившую информацию. Погибшим оказался 23-летний военнослужащий, на его теле обнаружены повреждения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

29 июля в воинской части Сухопутных войск ВСУ в Житомирской области офицер по неосторожности подстрелил дежурного части.