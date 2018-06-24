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24.06.2018, 07:15

В Киеве на Оболони хозяин кафе застрелил посетителя

В Киеве на Оболони хозяин кафе застрелил посетителя - Фото
Фото: пресс-служба Нацполиции

В столице между владельцем кафе и посетителями возник конфликт, в результате которого хозяин кафе застрелил одного из клиентов

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В Киеве на Оболонской набережной между владельцем кафе и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения застрелил обидчика, еще одного — ранил. Об этом сообщает полиция Киева.

"Стрелявшего задержали. С места происшествия изъяли пистолет Макарова, предварительно - боевой, с уничтоженными номерами, и стреляные гильзы. Сообщение о стрельбе на Оболонской набережной поступило около полуночи", - уточняет полиция.

Владелец кафе - уроженец другой страны, 1958 г.р., ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Погибший - уроженец Запорожской области, 1989 г.р., раненый - уроженец Донецка, 1987 г.р. Его доставили в больницу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Стрелявшему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Теги: происшествие, киев, Нацполиция
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