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03.07.2018, 15:48

В Киеве на Подоле горел дом-памятник архитектуры 19 века: фото

В Киеве на Подоле горел дом-памятник архитектуры 19 века: фото - Фото
Фото: ГСЧС

Здание горит уже очередной раз и рискует из-за этого потерять статут памятника местного значения

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Сегодня в Киеве произошел пожар в здании памятника архитектуры 19 века на Подоле, на улице Межигорской 33\19. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар ликвидировали менее, чем через час. Причина возгорания неизвестна.

По словам экс-депутата Киевсовета и общественного деятеля по защите памятников архитектуры Елены Терещенко, имение купца Вертипороха очень пострадало и почти полностью выгорело изнутри. Это уже седьмой пожар в здании.

"Боюсь, учитывая его аварийное состояние, эта попытка уничтожения может оказаться для него последней - могут снять статус памятника местного значения", - написала Терещенко, убежденная, что произошел поджог. 

В последний раз здание горело в декабре прошлого года. 

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Теги: пожар, подол, памятник архитертуры, имение купца Вертипороха
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