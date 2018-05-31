Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.05.2018, 23:48

В Киеве "спецмашина на спецзадании" сбила подростка на велосипеде

В Киеве "спецмашина на спецзадании" сбила подростка на велосипеде - Фото
Фото: dtp.ua

СМИ сообщили, что автомобиль, который сбил подростка, сопровождал президента Украины

Реклама
Реклама

В Киеве полицейский автомобиль, который выполнял спецзадание, около 21:00 на нерегулируемом переходе сбил 13-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

Согласно сообщению, ДТП произошло на улице Григоренко в Дарницком районе Киева.

Подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Отмечается, что по факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.

В полиции уточнили, что оба сотрудника полиции, находившихся в Volkswagen, в присутствии граждан и понятых прошли тест на сожержание в крови алкоголя, который показал, что правоохранители трезвые. Также их отвезли у врачу-наркологу для сдачи необходимых анализов.

Украинская правда заявила, со ссылкой на источник в полиции, что автомобиль спецсопровождения, входил в кортеж президента Украины Петра Порошенко. Однако Украинские новости сообщают, что в АП эту информацию опрововергли, назвал ложью.

Фото: dtp.ua

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, киев, велосипедист, кортеж, сопровождение
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Киеве спасатели второй день ищут в Днепре пропавшего мальчика
Киев В Киеве спасатели второй день ищут в Днепре пропавшего мальчика
В Польше разбился самолет: есть жертвы
Мир В Польше разбился самолет: есть жертвы
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 