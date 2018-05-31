В Киеве "спецмашина на спецзадании" сбила подростка на велосипеде

Фото: dtp.ua

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СМИ сообщили, что автомобиль, который сбил подростка, сопровождал президента Украины

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В Киеве полицейский автомобиль, который выполнял спецзадание, около 21:00 на нерегулируемом переходе сбил 13-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

Согласно сообщению, ДТП произошло на улице Григоренко в Дарницком районе Киева.

Подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Отмечается, что по факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.

В полиции уточнили, что оба сотрудника полиции, находившихся в Volkswagen, в присутствии граждан и понятых прошли тест на сожержание в крови алкоголя, который показал, что правоохранители трезвые. Также их отвезли у врачу-наркологу для сдачи необходимых анализов.

Украинская правда заявила, со ссылкой на источник в полиции, что автомобиль спецсопровождения, входил в кортеж президента Украины Петра Порошенко. Однако Украинские новости сообщают, что в АП эту информацию опрововергли, назвал ложью.

Фото: dtp.ua