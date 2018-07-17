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17.07.2018, 13:19

В Киеве в здание НАБУ ворвались неизвестные

В Киеве в здание НАБУ ворвались неизвестные - Фото
Фото: LIGA.net

В Нацполиции Киева отметили, что группа лиц облила красной краской табличку НАБУ

обновлено
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Сегодня группа неизвестных ворвалась в холл здания Национального антикоррупционного бюро Украины. Эту информацию LIGA.net подтвердили в пресс-службе ведомства.

"Мы сейчас выясняем и уточняем всю информацию, подробности появятся чуть позже", - отметили в пресс-службе НАБУ.

Позже в пресс-службе Нацполиции Киева уточнили, что неизвестные облили красной краской табличку НАБУ. "В здание НАБУ никто не заходил и мебель не громил", - утверждают в пресс-службе.

По информации СМИ, группа протестующих, которые утром находились возле здания НАБУ, прорвалась внутрь здания и поломала мебель.

17 июля 2018 года в Киеве во время акции протеста против главы САП Назара Холодницкого у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры неизвестные напали на руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

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Теги: Нацполиция, нападение, набу, мебель
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