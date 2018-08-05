В Лисичанске убили военного - полиция

Фото: flickr МИД Литвы

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В полиции сообщили, что задержаны трое подозреваемых в убийстве военного

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В Лисичанске в пятницу, 3 августа, вечером убили военнослужащего. Об этом LIGA.net сегодня сообщила сегодня спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, троих подозреваемых в убийстве задержали, в момент убийства они находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Они пили вместе", - уточнила Погукай.

По предварительной информации, причиной стала ссора во время распития алкогольных напитков.

Телеканал UA: Донбасс сообщает, что военный приехал в отпуск на день рождения своего отца. Жена погибшего сейчас находится в Киевской области. "Я ничего не знаю, потому что мне позвонили, сказали, что его убили. А что и где? Буду завтра уезжать. Сказали в понедельник забрать тело", - сказала она.

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30 июля 2018 года в канализационном коллекторе неподалеку от в/ч в Лозовой было обнаружено тело 23-летнего военнослужащего с телесными повреждениями: им оказался уроженец Киевской области Константин Козаков, который был контрактником-пулеметчиком штурмового подразделения батальона Донбасс-Украина. До того он служил в батальоне им. Кульчицкого во взводе "Элвиса".